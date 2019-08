PSG patzt in Rennes – Chelsea ohne Befreiungsschlag

Legende: So hatten sie sich das bestimmt nicht vorgestellt Thiago Silva und Edinson Cavani sind bedient. imago images

Frankreich: PSG verliert in Rennes

Paris St-Germain hat im zweiten Saisonspiel die erste Niederlage einstecken müssen. Gegen Rennes verspielte der Meister einen 1:0-Vorsprung. Die beiden Stürmer M'Baye Niang und Romain del Castillo sorgten nach der Pause für die Wende. Bei PSG fehlte der abwanderungswillige Neymar angeblich verletzungsbedingt.

England: Chelsea nur mit Remis

Nach dem 0:4 bei Man United zum Premier-League-Auftakt und der Niederlage im Supercup gegen Liverpool verpasste es Chelsea auch im 3. Pflichtspiel, den 1. Sieg einzufahren. Gegen Leicester resultierte für die «Blues» zuhause nur ein 1:1. Zwar brachte Mason Mount das Team von Frank Lampard in Führung (7.). Der Überraschungsmeister von 2016 glich in der 2. Halbzeit durch Wilfried Ndidi aber aus (67.). Im 2. Sonntagsspiel bezwang Aufsteiger Sheffield Crystal Palace 1:0.

Spanien: Mini-Sieg für Atletico

Nach Real Madrid ist auch Stadtrivale Atletico mit einem Erfolg in die neue Saison gestartet. Die «Rojiblancos» mussten zuhause gegen Getafe aber bis zum Schluss zittern. Am Ende brachte Atletico den 1:0-Sieg aber über die Zeit. Den einzigen Treffer erzielte Alvaro Morata in der 23. Minute.

Legende: Erzielte den einzigen Treffer und verschoss einen Elfmeter Alvaro Morata. imago images