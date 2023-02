Legende: Verletzt ausgewechselt Für Neymar war die Partie gege Lille nach 51 Minuten zu Ende. Keystone/Christophe Ena

Frankreich: Mbappé und Messi retten PSG – Neymar verletzt sich

Paris St-Germain ist in der 24. Runde der Ligue 1 in extremis zu einem Heimsieg über Lille gekommen. PSG drehte in den letzten Minuten einen 2:3-Rückstand und gewann dank den Toren von Kylian Mbappé (87. Minute) und Lionel Messi (94.) mit 4:3. Der Leader hatte dank Mbappé und Neymar früh 2:0 vorne gelegen, verspielte die Führung aber bis zur 69. Minute. Der Meister hat zudem einen gewichtigen Ausfall zu verkraften: Neymar wurde in der 51. Minute mit der Trage aufgrund einer Verletzung am rechten Knöchel vom Platz gebracht. Wie schlimm die Verletzung des Brasilianers ist und ob er rechtzeitig für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München (8. März) fit wird, ist noch ungewiss.