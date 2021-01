Legende: Holte bei seinem Debüt nur einen Punkt Mauricio Pochettino. imago images

Frankreich: Saint-Étienne trotzt PSG einen Punkt ab

Das Debüt in der Ligue 1 von Mauricio Pochettino als Trainer von Paris Saint-Germain ist nicht nach Wunsch verlaufen. Der Meister musste sich bei Saint-Étienne mit einem 1:1 begnügen. In der Tabelle stiess PSG auf Kosten von Lille, das gegen Angers 1:2 verlor, auf Rang 2 vor. Jonas Omlins Montpellier blieb beim 1:3 gegen Olympique Marseille zum 4. Mal in Folge ohne Sieg.

Spanien: Atletico scheitert in der 2. Cup-Runde

Atletico Madrid ist in der Copa del Rey überraschend in der 2. Runde gescheitert. Der Leader der spanischen Meisterschaft verlor gegen Drittligist Cornella 0:1. Dem Aussenseiter gelang der Siegtreffer bereits in der 7. Minute. Atletico schonte einige Stars. Luis Suarez, Koke, Marcos Llorente und Yannick Carrasco standen nicht im Kader.

Spanien: Messi schiesst 2 Tore bei Barcelona-Sieg

Dank 2 Toren von Lionel Messi hat der FC Barcelona das Nachholspiel gegen Bilbao in der Primera Division gedreht und 3:2 gewonnen. Barcelona musste nach dem Anschlusstreffer durch Iker Muniain in der 90. Minute aber noch zittern. Durch die 3 Punkte hat Barcelona noch 7 Punkte Rückstand auf Leader Atletico Madrid.