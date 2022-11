Legende: Traf bereits nach 11 Minuten zum 1:0 Kylian Mbappé. imago images/Zuma Wire/Matthieu Mirville

Frankreich: PSG bleibt ungeschlagen

Paris St-Germain hat sich mit einem 5:0-Heimsieg gegen Auxerre in die WM-Pause verabschiedet. Beim Leader der Ligue 1 trugen sich 5 verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Auch Lionel Messi stand in der Startelf, nachdem der Argentinier die letzte Partie wegen einer Achillessehnenentzündung verpasst hatte. PSG geht damit ungeschlagen in die WM-Pause.

Italien: Dzeko-Doppelpack bei Inter-Sieg

Inter Mailand machte beim 3:2-Sieg gegen Atalanta einen Rückstand wett. Verantwortlich für die Wende war Edin Dzeko (36./56.) mit einem Doppelpack, wobei insbesondere der erste Treffer sehenswert war, den er per Hacke erzielte. Die weiteren Tore erzielte Jose Palomino. Zuerst traf der Argentinier per Kopf ins eigene Tor (61.), eine Viertelstunde später gelang ihm ebenfalls per Kopf der Anschlusstreffer.