Legende: Dafür gab es nur Gelb Neymar greift Benjamin André ins Gesicht. imago images

Frankreich: Lille gewinnt in Paris

Lille ist in der Ligue 1 ein Coup gelungen: Die «Doggen» gewannen das Spitzenspiel am 31. Spieltag in Paris 1:0 und übernahmen die Tabellenführung von PSG. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Jonathan David in der 20. Minute. Beim französischen Serienmeister lagen in der Schlussphase die Nerven blank: Neymar flog nach einer Unsportlichkeit mit Gelb-Rot vom Platz. Für PSG kommt die Niederlage zum dümmsten Zeitpunkt, steht am Mittwoch doch das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinal in München an.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinal zwischen Bayern München und PSG können Sie am Mittwoch ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei mitverfolgen.

Italien: Milan im Meisterrennen zurückgebunden

Die AC Milan hat im Kampf um den Serie-A-Titel einen Rückschlag erlitten. Die «Rossoneri» spielten in der 29. Runde zuhause gegen Sampdoria nur 1:1. Milans Rückstand auf Stadtrivale Inter Mailand (spielt am Abend bei Bologna) beträgt 11 Verlustpunkte. Juventus kam im Stadtderby gegen Torino nicht über ein 2:2 hinaus. Vom Ausrutscher der beiden Titelanwärter profitierte Atalanta Bergamo, das mit Remo Freuler gegen Udinese 3:2 siegte und damit den Rückstand in der Tabelle auf Milan auf 2 Punkte verkürzte.