Legende: Vom Penaltypunkt erfolgreich Ivan Rakitic. imago images

Spanien: Real lässt Punkte liegen

Real Madrid hat den Sprung an die Spitze der spanischen Liga verpasst. Die «Königlichen» mussten sich zuhause gegen Sevilla mit einem 2:2 begnügen. Ex-Basel-Spieler Ivan Rakitic traf zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Gäste. Ein Eigentor von Diego Carlos (90.+4) sicherte Real immerhin noch einen Punkt.

Die Tabellenspitze in Spanien

Spiele Punkte 1. Atletico

35 77 2. Real Madrid

35 75 3. Barcelona

35 75 4. Sevilla

35 71

Italien: Sohm trifft erstmals in der Serie A

Simon Sohm hat am Sonntagnachmittag bei der 2:5-Heimniederlage seines Klubs Parma gegen Atalanta Bergamo sein 1. Tor in der Serie A erzielt. Der 20-jährige Zürcher traf in der 88. Minute zum zwischenzeitlichen 2:4. Sohm hatte sich letzten Oktober den Italienern angeschlossen.

England: City-Meisterparty vertagt

Manchester City muss die Meisterparty verschieben. Dies, weil Stadtrivale United bei Aston Villa einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg drehte. Die «Citizens» hätten bereits am Samstag den 7. Meistertitel der Klubgeschichte feiern können, sie unterlagen aber Chelsea zuhause 1:2.

Arsenal kam ohne den verletzten Granit Xhaka zu einem 3:1-Heimsieg gegen West Bromwich. Während die Londoner damit weiterhin auf einen Europacup-Platz hoffen können, steigt West Brom ab.