Legende: Erzielte gleich 2 Treffer Marcus Rashford. Imago/ PA Images

England: Niederlage für Xhakas Arsenal

Auswärts bei Manchester United musste Arsenal die erste Saisonniederlage hinnehmen. Nach 5 Siegen zum Start unterlagen die «Gunners» mit 1:3. Den Rückstand durch Antony (35.) konnten die Gäste in ihrer stärksten Phase durch Bukayo Saka (60.) ausgleichen. Ein Doppelpack von Marcus Rashford (66. und 75.) brachte jedoch den Sieg für Manchester United. Im anderen Sonntagsspiel gewann Brighton & Hove Albion gleich mit 5:2 gegen Leicester City.

Frankreich: Embolo köpfelt Monaco zum Sieg

Breel Embolo erzielte in der Ligue 1 seinen 2. Saisontreffer für die AS Monaco. Der Schweizer Internationale entschied mit einem Kopfball-Treffer in der 69. Minute das Derby auswärts gegen Nizza. Für Nizza-Coach Lucien Favre ist die Niederlage ein Rückschlag, nachdem das Team in Lille zum 1. Saisonsieg gekommen war. Mit 5 Punkten aus 6 Partien ist seine Mannschaft als Tabellen-16. derzeit weit entfernt von der angestrebten Top-Klassierung. Embolos Monaco belegt Platz 10.

Legende: Die Nummer 36 dreht jubelnd ab Breel Embolo feiert seinen 2. Saisontreffer in der Ligue 1. Keystone/AP/Daniel Cole