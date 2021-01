Legende: Der Favorit kann es kaum glauben Konsternation bei Real, Freude beim Aussenseiter CD Alcoyano. Keystone

Spanien: Real scheitert im Cup

Real Madrid ist im spanischen Cup überraschend in der 3. Runde ausgeschieden. Der Rekordmeister unterlag beim Drittligisten CD Alcoyano 1:2 n.V. Zum Zeitpunkt des entscheidenden Gegentores durch Juan Antonio Casanova Vidal (115.) spielte Real zudem sogar in Überzahl, nachdem Ramon Lopez Olivan Gelb-Rot gesehen hatte (110.).

Italien: 1. Titel für Pirlo als Juve-Trainer

Juventus Turin hat den italienischen Supercup gewonnen. Der Meister setzte sich gegen Cupsieger Napoli 2:0 durch und revanchierte sich damit für den im Juni verlorenen Cupfinal. Cristiano Ronaldo und Alvaro Morata erzielten die Treffer für die Turiner, die zum ersten Titel unter Trainer Andrea Pirlo kamen.

England: Manchester gibt den Ton an

Mit dem 6. Sieg in Folge übernahm ManCity kurzfristig die Tabellenführung in der Premier League. Das Team von Pep Guardiola schlug Aston Villa zuhause mit 2:0. Nur gut 2 Stunden später löste ausgerechnet Stadtrivale United die «Citizens» an der Spitze wieder ab. Die «Red Devils» siegten bei Fulham nach Rückstand mit 2:1. Edinson Cavani und Paul Pogba mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz drehten die Partie.