Legende: Trat anstelle des gesperrten Ramos vom Elfmeterpunkt an Karim Benzema. imago images

Spanien: 8. Sieg in Serie für Real

Real Madrid steuert unaufhaltsam auf den 34. Meistertitel der Klubgeschichte zu: Am Freitagabend bezwangen die «Königlichen» zuhause Deportivo Alaves mit 2:0 und feierten damit ihren 8. Sieg seit dem Re-Start. Mann des Spiels war der französische Stürmer Karim Benzema, der neben einem Penaltytreffer zum 1:0 (11.) noch einen Assist beim zweiten Real-Tor von Marco Asensio (50.) verbuchen konnte. Die Madrilenen führen in der Tabelle weiter mit 4 Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona und könnten bei einem Ausrutscher der Katalanen am Samstag in Valladolid bereits am Montag als spanischer Champion feststehen.