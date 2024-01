Legende: Leitet die Wende ein Vinicius Junior (l.). EPA/Angel Medina G.

LaLiga: Real erfüllt die Pflicht

Real Madrid hat sich in der 22. Meisterschaftsrunde in Las Palmas zu einem 2:1-Sieg gemüht. Die «Königlichen» drehten dabei ein 0:1 in ein 2:1. Nachdem Javier Munoz das Heimteam in Führung (53.) gebracht hatte, trafen Vinicius Junior (65.) und Geburtstagskind Aurélien Tchouaméni (84.) für den Rekordmeister. Mit dem Vollerfolg übernimmt Real die Tabellenspitze. Girona könnte den Leaderthron am Sonntag zurückerobern. Der FC Barcelona verlor derweil eine verrückte Partie gegen Villarreal. Die Katalanen drehten ein 0:2 in ein 3:2, verloren aber nach zwei Treffern in der tiefen Nachspielzeit noch mit 3:5.