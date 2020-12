Legende: Real im Hoch, Atletico am Boden Casemiro (links) und Sergio Ramos feiern das 1:0 im Stadtderby. imago images

Spanien: Real setzt sich im Derby durch

Real Madrid hat in der 13. Runde der Primera Division einen wichtigen Sieg errungen. Gegen Stadtrivale Atletico setzten sich die «Königlichen» mit 2:0 durch und verringerten den Rückstand auf den Leader auf 3 Punkte. Das Team von Trainer Diego Simeone hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Mittelfeldspieler Casemiro brachte Real vor der Pause in Führung, mit einem Eigentor war Atleticos Torhüter Jan Oblak nach 57 Minuten für die Entscheidung besorgt. Für Atletico war es die erste Niederlage in dieser Saison in der Meisterschaft nach zuletzt 7 Siegen in Folge. Auf einen Erfolg in einem Derby wartet Atletico seit 9 Spielen und bald 5 Jahren.

Resultate Primera Division

England: Nullnummer im Manchester-Derby

4 Tage nach dem Aus in der Champions League gelang Manchester United im Derby gegen City keine Reaktion. Die «Red Devils» kamen im Old Trafford nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Die Gäste waren eher besser: Die aussichtsreichste Chance der Partie vergab Citys Riyad Mahrez in der 35. Minute. Beide Teams bleiben nach dem 12. Spieltag in der Premier League hinter den europäischen Tabellenplätzen.

Resultate Premier League

Ligue 1: Pech und Sieg für Jonas Omlin

Ein wenig glückhafter Auftritt des Schweizer Torhüters Jonas Omlin blieb für Montpellier ohne Folgen. Die Südfranzosen gewannen in der 14. Runde der Ligue 1 gegen Aufsteiger Lens 3:2. Nach der frühen 2:0-Führung Montpelliers stand Omlin bei den Gegentoren im Mittelpunkt. Zunächst unterlief ihm ein Eigentor, weil der Ball nach einem Pfostenschuss an seinen Rücken und von dort ins Tor flog. Dann verschuldete Omlin beim Herauslaufen den Foulpenalty, den Lens zum 2:2 nutzte. Gaëtan Laborde (69.) schoss Montpellier am Ende doch noch zum Sieg.