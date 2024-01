Legende: Leitet die Wende ein Vinicius Junior (l.). EPA/Angel Medina G.

LaLiga: Real erfüllt die Pflicht

Real Madrid hat sich in der 22. Meisterschaftsrunde in Las Palmas zu einem 2:1-Sieg gemüht. Die «Königlichen» drehten dabei ein 0:1 in ein 2:1. Nachdem Javier Munoz das Heimteam in Führung (53.) gebracht hatte, trafen Vinicius Junior (65.) und Geburtstagskind Aurélien Tchouaméni (84.) für den Rekordmeister. Der FC Barcelona verlor derweil eine verrückte Partie gegen Villarreal. Die Katalanen drehten ein 0:2 in ein 3:2, verloren aber nach zwei Treffern in der tiefen Nachspielzeit noch mit 3:5.

Serie A: Milan im Penalty-Pech

Milan hat im Titelkampf einen Dämpfer erlitten. Die «Rossoneri» kamen gegen Bologna zuhause nicht über ein 2:2 hinaus. Die Art und Weise des Punktverlusts ist ärgerlich: Das Heimteam verschoss zuerst zwei Penaltys (42. Olivier Giroud, 74. Theo Hernandez), dann fiel der Bologna-Ausgleich in der 92. Minute – ironischerweise vom Punkt.

Ligue 1: Zakaria fliegt vom Platz

Denis Zakaria in den Diensten von Monaco ist beim 2:2 in Marseille in der 86. Minute vom Platz geflogen. Der Schweizer Mittelfeldakteur wurde zuerst wegen Reklamirens verwarnt (75.), dann für ein Foul unter die Dusche geschickt.