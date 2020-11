Legende: Früh im Hintertreffen Real kassiert nach 5 Minuten das 0:1 per Penalty. imago images

Spanien: Real enttäuscht erneut

Real Madrid hat sein Heimspiel gegen Alaves 1:2 verloren. Der Aussenseiter ging per Penalty (5.) in Führung, nach der Pause doppelte Joselu nach. Erst kurz vor Schluss gelang Casemiro der Anschlusstreffer. Damit wächst der Rückstand der «Königlichen» auf Real Sociedad und Atletico auf 6 Punkte an.

Spanien: Atletico setzt sich oben fest

Dank einem Eigentor von Valencias Toni Lato kam Atletico Madrid zum 6. Sieg in Serie. Die «Colchoneros» sind damit nach Verlustpunkten Leader.

Italien: Inter schlägt Sassuolo souverän

Inter Mailand feierte in der 9. Runde gegen Sassuolo einen 3:0-Sieg. Alexis Sanchez, Vlad Chiriches (Eigentor) und Roberto Gagliardini schossen die Tore. Inter schliesst vorübergehend bis auf 2 Punkte zu Leader AC Milan auf.

Italien: Juventus spielt ohne Ronaldo nur 1:1

Juventus Turin kam beim Aufsteiger Benevento Calcio nicht über ein 1:1 hinaus. Alvaro Morata (21.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Gaetano Letizia (45.+3) markierte das 1:1. Superstar Cristiano Ronaldo kam schonungshalber nicht zum Einsatz. Mit 17 Punkten belegt Serienmeister Juventus in der Serie A derzeit nur den ungewohnten 5. Platz.