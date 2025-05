Real Madrid bleibt an Barça dran – Freuler trifft für Bologna

Legende: Doppeltorschütze gegen Celta Vigo Kylian Mbappé. EPA/BALLESTEROS

LaLiga: Real Madrid jubelt dank Mbappé

Real Madrid hat die Pflichtaufgabe erledigt und Celta Vigo zu Hause mit 3:2 besiegt. Damit hält das Team von Trainer Carlo Ancelotti den Rückstand auf Leader Barcelona bei vier Punkten. Souverän war der Auftritt allerdings nicht. Nach einer 3:0-Führung – Kylian Mbappé traf doppelt – liessen die Hausherren die Gäste noch einmal herankommen, retteten den Sieg aber über die Zeit. In einer Woche kommt es in Barcelona zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Liga-Dominatoren.

Serie A: Freuler trifft für Bologna

Remo Freuler hat Bologna im Kampf um die internationalen Plätze einen wichtigen Punkt gerettet. Der Schweizer Nationalspieler traf gegen Juventus Turin in der 54. Minute zum 1:1-Endstand. Mit der AS Monza steht derweil der erste Absteiger aus der Serie A fest. Gleich mit 0:4 ging das Heimspiel gegen Atalanta Bergamo verloren. Während Monza mit lediglich 15 Punkten nach 35 Spielen auch als Tabellenletzter feststeht, machten die Bergamasken einen wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation.

