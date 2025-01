Per E-Mail teilen

Legende: Kommt bei Real Madrid immer besser in Fahrt Kylian Mbappé. Reuters/Ana Beltran

LaLiga: Mbappé-Doppelpack bei Real-Sieg

Real Madrid hat den Ausrutscher von Atletico Madrid bei Leganes (0:1) ausgenutzt und dank eines 4:1 zuhause gegen Las Palmas die Tabellenspitze übernommen. Kylian Mbappé (18./36.) liess sich dabei als Doppeltorschütze feiern. Die weiteren Real-Treffer erzielten Brahim Diaz (33.) und Rodrygo (57.). Die «Königlichen» liegen neu 2 Punkte vor Atletico und 7 vor Barcelona.

Premier League: ManUnited taucht gegen Brighton

Manchester United kommt weiter nicht richtig vom Fleck. Die «Red Devils» kassierten zuhause gegen Brighton in der 22. Runde bereits die 10. Niederlage. Kaoru Mitoma (60.) und Georginio Rutter (76.) machten nach der Pause aus einem 1:1 ein 3:1 für das von Fabian Hürzeler trainierte Brighton. Besser machte es der Stadtrivale: Manchester City schoss sich beim 6:0 gegen Ipswich etwas den Frust von der Seele.

Bundesliga: Durchatmen bei Union

Nach 10 Spielen ohne Sieg ist Union Berlin in der 18. Runde der Bundesliga zu einem 2:1-Heimsieg gegen Mainz gekommen. Benedict Hollerbach (1.) und Robert Skov (24.) sicherten den «Eisernen» den Erfolg gegen die in dieser Saison starken Mainzer, die zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen hatten. Silvan Widmer wurde bei Mainz für die letzte halbe Stunde eingewechselt. Cédric Zesiger blieb mit Augsburg derweil auch bei seinem zweiten Einsatz ohne Gegentor und siegte in Bremen mit 2:0.

