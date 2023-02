Legende: Stellte einmal mehr seine Schussqualitäten unter Beweis Marco Asensio. IMAGO / Shutterstock

Spanien: Real Madrid zurück auf der Siegerstrasse

Real Madrid hat das Nachtragsspiel der 17. Runde gegen Valencia mit 2:0 für sich entschieden. Die beiden Treffer durch Marco Asensio per sehenswertem Distanzschuss und Vinicius Junior fielen innerhalb von 3 Minuten (52./55.). Valencias Gabriel Paulista flog nach einem rüden Einsteigen gegen Vinicius in der 72. Minute mit glatt Rot vom Feld. Der Schweizer Eray Cömert wurde bei den Gästen eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt. Dank dem Sieg kommt Real Madrid wieder bis auf 5 Punkte an Spitzenreiter Barcelona heran. Die Katalanen hatten am Mittwoch mit 2:1 bei Betis Sevilla gewonnen.

Italien: Juventus wirft Lazio aus dem Cup

Die kriselnde «Alte Dame» konnte am Donnerstag wieder einmal jubeln. Juventus setzte sich im Viertelfinal der Coppa Italia zuhause mit 1:0 gegen Lazio Rom durch. Zum gefeierten Mann avancierte neben Goalie Mattia Perin Innenverteidiger Bremer, der kurz vor der Pause das einzige Tor der Partie erzielte. Der Brasilianer lenkte eine Flanke von Filip Kostic erfolgreich mit dem Kopf ab. Im Halbfinal bekommt es Juventus mit Inter Mailand zu tun.