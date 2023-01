Legende: Ein Nachmittag zum Vergessen für Real Madrid Thibaut Courtois und Aurélien Tchouaméni hadern, während Yeremi Pino sein Tor bejubelt. IMAGO / Shutterstock

Spanien: Real verliert bei Villarreal

Am 16. Spieltag hat es für Real Madrid die 2. Niederlage abgesetzt. Die «Königlichen» zogen bei Villarreal mit 1:2 den Kürzeren. Nach torlosen ersten 45 Minuten startete der 2. Umgang ereignisreich. In der 47. Minute profitierte Yeremi Pino von einem Fehlzuspiel Ferland Mendys, um das Heimteam in Führung zu bringen. Nach einer Stunde gelang Karim Benzema nach einem Handselfmeter der Ausgleich, nur 3 Minuten später stellte Gerard Moreno – ebenfalls per Handspenalty – den Abstand aber wieder her. Die anschliessenden Angriffsbemühungen Real Madrids blieben erfolglos. Damit hat Barcelona am Sonntag die Chance, sich mit einem Punktgewinn bei Atletico an der Tabellenspitze leicht abzusetzen.

01:00 Video Ancelotti: «Waren Villarreal defensiv nicht gewachsen» (Spanisch) Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Italien: Späte Erlösung für Juventus

Juventus Turin surft in der Serie A weiter auf der Erfolgswelle. Das 1:0 gegen Udinese war für die «Alte Dame» bereits der 8. Vollerfolg in Serie. Zum Matchwinner avancierte Aussenläufer Danilo, nachdem er in der 86. Minute eine perfekte Vorarbeit von Dusan Vlahovic veredelte. Dank dem Sieg klettert Juventus vorübergehend auf Rang 2. Der Rückstand auf Leader Napoli beträgt bei einem Spiel mehr 4 Zähler.