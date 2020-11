Legende: Einmal mehr hängende Köpfe Reals Luka Modric (Nummer 10) und Mariano Diaz (24) verpassten in der Primera Division zum bereits 4. Mal im 9. Saisonspiel den Sieg. imago images

Spanien: Villarreal nimmt Real Punkte ab

Real Madrid kam beim FC Villarreal nicht über ein 1:1-Remis hinaus und verpasste damit den direkten Anschluss an die Tabellenspitze der Primera Division. Stattdessen verharren die «Königlichen» auf Rang 4. Nach einer schnellen Führung kassierten die Madrilenen in Halbzeit 2 das 1:1 per Elfmeter.

Spanien: Barça unterliegt Atletico

Barcelona erlitt im 8. Spiel die 3. Niederlage. Durch das 0:1 in Madrid gegen das nach Verlustpunkten führende Atlético wuchs der Rückstand der Katalanen auf 9 Zähler an. Das Tor erzielte Yannick Carrasco Sekunden vor der Pause.

Italien: Ronaldo mit Doppelpack

Cristiano Ronaldo hat mit einem Tor-Doppelpack Juventus Turin mal wieder zum Sieg geschossen. Der 35-jährige portugiesische Superstar traf am Samstagabend in der Serie A daheim gegen Cagliari Calcio in der 38. und 42. Minute zum 2:0-Sieg. In der Tabelle der italienischen Meisterschaft verkürzte der Rekordmeister als Zweiter mit 16 Punkten aus 8 Spielen den Rückstand auf Spitzenreiter Milan vorerst auf 1 Punkt.