Legende: Flog in der Nachspiel zeit vom Platz Vinicius Junior hier in einem Wortgefecht mit Nati-Verteidiger Eray Cömert. IMAGO / Vicente Vidal Fernandez

LaLiga: Real verliert in Valencia

Real Madrid hat nach dem schmerzvollen Aus in der Champions League auch in der Liga einen Rückschlag kassiert. Der Rekordmeister verlor am Sonntag das hitzige Duell beim abstiegsbedrohten FC Valencia mit 0:1 und damit auch Platz zwei an den Stadtrivalen Atletico. Diego Lopez erzielte das Tor des Abends für die Gastgeber (73.). Eray Cömert spielte durch, bei Real sah Vinicius Junior nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (90.+7).

Cömert zielt haargenau

Fussball-Bundesliga: Salzburg wieder Meister

Salzburg hat zum 10. Mal in Folge die österreichische Meisterschaft gewonnen. Der Serienchampion feierte in der drittletzten Runde der Meisterrunde einen 2:1-Sieg gegen seinen letzten ernsthaften Verfolger Sturm Graz. Der 19-jährige Karim Konaté traf in der 88. Minute zum Sieg. Bei Salzburg stand Philipp Köhn im Tor, Noah Okafor fehlte verletzt. Sturm Graz mit dem ehemaligen YB-Verteidiger Gregory Wüthrich, aber ohne den verletzten Albian Ajeti hatte zur Pause noch 1:0 geführt.