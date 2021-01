Legende: Enttäuschung bei den «Königlichen» Real Madrid verliert zuhause mit 1:2 gegen Levante. Keystone

Spanien: Real muss 4. Saisoniederlage einstecken

Nach einer frühen roten Karte gegen Eder Militão (9.) wegen einer Notbremse kassierte Real Madrid ein 1:2 zuhause gegen Levante. Atlético Madrid kann die Tabellenführung damit am Sonntag mit einem Sieg in Cadiz bei einem Spiel weniger auf 10 Punkte ausbauen, Barça zu Real aufschliessen.

Italien: Milan findet zum Siegen zurück

Nach zuletzt 2 Niederlagen in Folge setzte sich die AC Milan am Samstag dank 2 Penaltys in Bologna mit 2:1 durch. Auch Stadtrivale Inter Mailand fuhr einen Sieg ein. Die zweitplatzierten «Nerazzurri» kamen zuhause zum einem problemlosen 4:0-Erfolg gegen Benevento. Titelverteidiger Juventus Turin zog am Abend mit einem 2:0-Sieg bei Sampdoria Genua nach und ist mit 7 Punkten Rückstand auf Milan und einem Spiel weniger Dritter.

Frankreich: Marseille-Fans stürmen Trainingsgelände

Hunderte aufgebrachte Anhänger von Olympique Marseille haben am Samstag vor dem Trainingszentrum des Klubs protestiert und sich zwischenzeitlich gewaltsam Zutritt verschafft. Das für Samstagabend angesetzte Heimspiel gegen Rennes wurde verschoben. Wann die Partie nachgeholt werden soll, ist offen.