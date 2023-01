Legende: Erzielte seinen 16. Saisontreffer Harry Kane (r.). Keystone/AP/Frank Augstein

England: Kane egalisiert Klubrekord

Harry Kane hat Tottenham zu einem 1:0-Auswärtssig gegen Aufsteiger Fulham geschossen. In seinem 300. Premier-League-Spiel für die «Spurs» erzielte der Captain seinen 266. Pflichtspieltreffer und schloss damit zu Legende Jimmy Greaves auf, dessen Klubrekord seit 1970 Bestand hatte. Bei Fulham einmal mehr nicht im Kader stand Kevin Mbabu.

Frankreich: Mbappé historisch

Kylian Mbappé hat beim 7:0-Sieg von PSG in der 2. Pokalrunde Klub-Geschichte geschrieben. Beim Sechstligisten US Pays de Cassel erzielte der Stürmer als erster Spieler seines Klubs 5 Tore in einem Spiel. Mbappé traf in der 29., 34., 40., 56. und 79. Minute und schoss PSG praktisch im Alleingang in den Achtelfinal.

Italien: Inter verliert in Unterzahl

Inter Mailand hat es in der 19. Runde der Serie A verpasst, Stadtrivale AC Milan den 2. Tabellenplatz streitig zu machen. Die «Nerazzurri» unterlagen Empoli zuhause 0:1. Nach dem Platzverweis von Milan Skriniar musste Inter mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl ran. Der 19-jährige Tommaso Baldanzi (66.) erzielte für die Gäste, bei denen Nicolas Haas nach der Pause eingewechselt wurde, den Siegtreffer.

