Legende: An Einsatz mangelte es nicht Romas Gianluca Mancini (links) und Inters Alessandro Bastoni. imago images

Italien: Kein Sieger zwischen Inter und Roma

Mit einem Sieg im Spitzenspiel der 17. Runde der Serie A hätte Inter Mailand zu Leader und Stadtrivale Milan aufschliessen können. Doch die «Nerazzurri» verpassten es, den Titelkampf in der höchsten italienischen Liga definitiv in ein Stadtduell zu verwandeln. Die Partie gegen die drittplatzierte AS Roma endete 2:2. Dabei gelang den Römern der Ausgleichstreffer erst kurz vor Spielende. Verteidiger Gianluca Mancini netzte in der 86. Minute per Kopf ein. Die Mailänder Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung gingen auf das Konto der Verteidiger Milan Skriniar und Achraf Hakimi.

Noch spannender als Roma machte es Napoli. Tiemoué Bakayoko schoss die Süditaliener erst in der 90. Minute zum 2:1-Sieg in Udine. Juventus rückt dank einem 3:1-Sieg gegen Sassuolo auf den 4. Tabellenrang vor.

England: Leeds blamiert sich im FA Cup

Ezgjan Alioski musste mit Leeds United in der 3. Runde des FA Cups eine bittere Niederlage hinnehmen. Gegen das viertklassige Crawley Town setzte es für den Premier-League-Aufsteiger gleich eine 0:3-Niederlage ab. Der ehemalige Super-League-Akteur Alioski spielte im zentralen Mittelfeld durch.