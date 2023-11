Legende: Ebenbürtiges Duell Manchester City mit Manuel Akanji (links) und Liverpool teilen sich die Punkte. Getty Images/Michael Regan

Premier League: Kein Sieger im Spitzenkampf

Das Spitzenduell in der 13. Runde der Premier League hat keinen Sieger hervorgebracht. In einem Duell auf Augenhöhe trennten sich Leader Manchester City (mit Manuel Akanji) und Liverpool 1:1. Erling Haaland brachte die «Citizens» in der 27. Minute in Führung. Der Norweger erreichte durch seinen 14. Saisontreffer als erster Spieler schon in seinem 48. Premier-League-Einsatz die Marke von 50 Toren. Trent Alexander-Arnold verhinderte die 1. Saisonniederlage der «Reds» mit dem Ausgleich in der 80. Minute. Spät jubeln konnte auch Arsenal. Die Londoner gewannen bei Brentford dank einem Treffer von Kai Havertz in der 89. Minute mit 1:0 und grüssen neu von der Tabellenspitze.

LaLiga: Barcelona patzt in Madrid

Der FC Barcelona hat am Samstagnachmittag die 3. Saisonniederlage knapp verhindert. Das Team von Coach Xavi holte beim Madrider Quartier-Klub Rayo Vallecano dank eines Treffers in der 82. Minute noch ein 1:1. Rayo-Verteidiger Florian Lejeune lenkte eine Flanke vor dem heranstürmenden Robert Lewandowski ins eigene Tor. Damit bleibt Barça hinter Leader Girona und Real Madrid Dritter.