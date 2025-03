Legende: Kein Durchkommen Reals Rodrygo bleibt am Betis-Bollwerk (mit Ricardo Rodriguez, rechts) hängen. Keystone/AP/JOSE BRETON

LaLiga: Real stolpert über Betis Sevilla

Real Madrid hat im Kampf um die spanische Meisterschaft einen Rückschlag erlitten und die Generalprobe für das Stadtduell in der Champions League verpatzt. Die «Königlichen» unterlagen mit 1:2 bei Betis Sevilla mit Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez. Nach dem Führungstor der Gäste aus der Hauptstadt durch Brahim Diaz in der 10. Minute glich der Brasilianer Johnny (34.) noch in der ersten Halbzeit aus. Ausgerechnet dem langjährigen Real-Profi Isco gelang das Siegtor für Sevilla per Foulelfmeter in der 54. Minute.

Serie A: Später Ausgleich im Spitzenkampf

Titelverteidiger Inter Mailand hat drei «Big Points» verpasst. Der Leader der Serie A kam im Topspiel beim Tabellenzweiten SSC Neapel nach einem späten Gegentreffer nur zu einem 1:1. Damit liegt Inter, bei dem Torhüter Yann Sommer weiter verletzt fehlt, weiterhin einen Punkt vor den Neapolitanern. Für Inter erzielte der italienische Nationalspieler Federico Dimarco (22.) die Führung. Anschliessend zogen sich die Gäste zunehmend zurück und agierten passiver. Napoli bestrafte dies in der Schlussphase durch den Dänen Philip Billing (87.).

