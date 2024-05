Legende: Packte den Hammer aus Ricardo Rodriguez. imago images/Goal Sports Images

Serie A: Rodriguez mit Torpremiere

Ricardo Rodriguez hat am Samstagabend in seiner vierten Saison bei Torino seine Torpremiere gefeiert. Beim 3:1-Erfolg gegen die AC Milan traf der 31-Jährige kurz nach der Pause mit einem sehenswerten Weitschuss zum zwischenzeitlichen 3:0. In seinem 129. Spiel für die Turiner war es der erste Treffer überhaupt von Rodriguez, der im Team der Italiener auch die Captainbinde trägt. Nach 61 Minuten wurde er ausgewechselt – ebenso wie sein Nationalmannschaftskollege Noah Okafor, der in der Offensive Milans aber nur wenig Akzente setzen konnte. Dank des Sieges kann Torino noch auf die Teilnahme am Europacup hoffen.