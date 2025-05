Legende: From Antony with love Der Betis-Brasilianer bejubelt seinen schönen Treffer. Zum Sieg über Valencia reicht's letztlich trotzdem nicht. Keystone/EPA/Julio Munoz

LaLiga: Betis' Hauptprobe glückt nur halb

Betis Sevilla hat es in der letzten Runde der spanischen Meisterschaft verpasst, mit einem optimalen Gefühl in den Final der Conference League am 28. Mai gegen Chelsea zu steigen. Die Andalusier mussten sich nach Führung zu Hause gegen Valencia mit einem 1:1 begnügen. Antony brachte Betis mit einem herrlichen Schlenzer in Führung (40.). Ricardo Rodriguez, der von Anfang an zum Zug kam, verpasste das 2:0 per Kopfball an die Latte nur knapp (65.). 10 Minuten später erzielte der eingewechselte Rafael Mir das 1:1 für Valencia. Rodriguez wurde im Anschluss ausgewechselt, es blieb beim 1:1. Schon vor der Partie war klar gewesen, dass sich Betis Sevilla als 6.-klassiertes Team für die nächste Europa-League-Kampagne qualifizieren wird.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Conference-League-Final zwischen Betis und Chelsea können Sie am Mittwoch, 28. Mai ab 20:10 Uhr auf SRF zwei mitverfolgen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

