Legende: Erlebte einen bitteren Nachmittag Ricardo Rodriguez. IMAGO / ZUMA Press

Italien: Rodriguez unterliegt in letzter Minute

Torino ist in der 6. Runde der Serie A bei Inter Mailand am Achtungserfolg vorbeigeschrammt. Der Klub mit Ricardo Rodriguez als Captain hatte beim Gastspiel in der Lombardei sein Tor über 89 Minuten lang rein gehalten, ehe Marcelo Brozovic die Turiner Hintermannschaft doch noch überwand. Ebenfalls erst in der vorletzten Minute einen 1:0-Heimsieg feierte Napoli über Spezia Calcio. Bei den Kampaniern avancierte Giacomo Raspadori zum späten Matchwinner.

Spanien: Barças Sieg nur Nebensache

Beim noch punktelosen Cadiz kam der FC Barcelona auch dank eines Doppelschlags von Frenkie de Jong und Robert Lewandowski zwischen der 55. und 65. Minute zu einem 4:0-Auswärtssieg. Der Erfolg der Katalanen verkam aber zur Nebensache, nachdem sich in der Schlussphase der Partie auf der Tribüne ein medizinischer Notfall ereignet hatte. Dabei konnte ein Fan mithilfe eines Defibrillators erfolgreich wiederbelebt werden, wie Cadiz in einem Statement verlauten liess. Das Spiel wurde in der Folge für 45 Minuten unterbrochen. Nach dem Schock auf den Rängen trafen Ansu Fati (86.) sowie Ousmane Dembélé in der Nachspielzeit zum Endstand.