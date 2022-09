Legende: Matchwinner Der Argentinier Paulo Dybala war an beiden Toren beteiligt. Imago/NurPhoto

Italien: AS Roma rehabilitiert sich

Eine Woche nach der 0:4-Abfuhr in Udine ist die AS Roma in der Serie A in die Siegerspur zurückgekehrt. Paulo Dybala mit einem herrlichen Schuss ins Lattenkreuz (17.) und Tammy Abraham auf Vorarbeit Dybalas (71.) sorgten für einen 2:1-Auswärtssieg des Mourinho-Teams in Empoli. Lorenzo Pellegrini leistete sich sogar den Luxus, einen Penalty zu verschiessen. Mit nur einem Punkt Rückstand auf das Trio Napoli/Atalanta/Milan sind die «Giallorossi» nach 6 Spieltagen vorne dabei.