Italien: Ronaldo nicht aufzuhalten

Cristiano Ronaldo hat für das drittplatzierte Juventus Turin im Serie-A-Spiel gegen Cagliari einen Hattrick erzielt und war damit die entscheidende Figur beim 3:1-Sieg. Der Portugiese erzielte in der 10., 25. und 32. Minute seine Saisontreffer 21, 22 und 23. Damit kommt Juventus bis auf einen Punkt an das zweitplatzierte Milan heran. Die «Rossoneri» verloren am Abend 0:1 gegen Napoli. Leader Inter Mailand siegte gegen den FC Turin mühevoll mit 2:1.

Legende: Trumpfte gross auf Cristiano Ronaldo. Keystone

England: Arsenal schlägt Tottenham

Granit Xhaka hat mit Arsenal im Nordlondon-Derby gegen Tottenham Hotspur einen verdienten 2:1-Sieg gefeiert. Am auffälligsten war jedoch Erik Lamela. Der 29-jährige Argentinier traf mittels «Rabona»-Trick sehenswert zum 1:0 für die Spurs. Eine Viertelstunde vor Schluss stand der Torschütze erneut im Zentrum des Geschehens, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Arsenal hatte die Partie in der Zwischenzeit dank Toren von Martin Ödegaard (44.) und Alexandre Lacazette (64.) zu seinen Gunsten gedreht. Die Verfolger von Manchester City fuhren ebenfalls Siege ein: Leicester überfuhr Sheffield gleich mit 5:0, Man United bezwang West Ham 1:0.