England: Kein Sieger im Old Trafford

Manchester United und Chelsea haben sich in einem vorgezogenen Spiel der 37. Premier-League-Runde 1:1 getrennt. Für die offensiv wenig in Erscheinung getretenen «Red Devils» war es ein schmeichelhaftes Unentschieden. Echte Torgefahr erzeugte aber auch Chelsea lange nicht. Nach genau einer Stunde schoss Marcos Alonso die Londoner Gäste mit einer Direktabnahme aus kurzer Distanz in Führung. Dem Heimteam gelang durch Cristiano Ronaldo (62.) postwendend der Ausgleich. Der Portugiese wurde von Nemanja Matic mit einem Lupfer lanciert und schloss trocken ab. Im Kampf um einen Platz in der Champions League dürfte der Punktgewinn für Manchester aber zu wenig sein. Der Rückstand auf Platz 4 und Arsenal beträgt 5 Punkte, die United hat aber bereits zwei Spiele mehr absolviert als die Londoner.

