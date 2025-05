Legende: Stand erstmals seit 3 Monaten wieder in der Startelf Manuel Akanji im Zweikampf mit Southamptons Kamaldeen Sulemana. Imago/Shutterstock

Premier League: ManCity mit 0:0 beim Schlusslicht

Manchester City muss sich am 36. Spieltag der englischen Meisterschaft mit einem 0:0 beim abgeschlagenen Tabellenletzten Southampton begnügen. Das Team von Pep Guardiola liess mit Startelf-Rückkehrer Manuel Akanji – letztmals stand er vor 3 Monaten gegen Real Madrid von Beginn an auf dem Platz – defensiv zwar kaum etwas zu, bekam selbst aber auch keinen Treffer zustande. Am nächsten kam Omar Marmoush dem Siegtor in der 91. Minute. Der Ägypter scheiterte aber an der Latte und so müssen die «Skyblues» auf Rang 3 nach wie vor um die Champions League zittern.

