Legende: Schon wieder allen Grund zum Jubeln Fabian Schär (Mitte) freut sich mit Torschütze Bruno Guimaraes (links). imago images

England: Schär mit Newcastle erfolgreich, Chelsea ungefährdet

Newcastle United reitet weiter auf der Erfolgswelle. Gegen Southampton feierten die «Magpies» in einem Nachtragsspiel der 21. Premier-League-Runde einen 2:1-Auswärtserfolg. Nachdem Newcastle in der 25. Minute in Rückstand geraten war, glich Chris Wood die Partie nur 7 Minuten später per Kopfball wieder aus. Kurz nach der Pause sorgte Bruno Guimaraes mit seinem Treffer für die Entscheidung (52.). Verteidiger Fabian Schär stand beim 4. Erfolg in Serie von Beginn weg auf dem Platz. Chelsea kam auswärts beim Tabellenschlusslicht Norwich zu einem 3:1-Pflichtsieg. Bereits in der 3. Spielminute eröffnete Trevoh Chalobah das Skore. Dank des 4. Vollerfolgs de suite zementieren die «Blues» den 3. Tabellenrang.