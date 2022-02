Legende: Späterer Assistgeber herzt den Torschützen Newcastles Joelinton und Fabian Schär feiern das 1:0. imago images

England: Schär verhilft Newcastle zum Sieg

Fabian Schär ist mit Newcastle United weiter im Aufwärtstrend. Bei Brentford kamen die Nordengländer, begünstigt durch einen Platzverweis gegen den Gastgeber, zu einem 2:0-Sieg. Beim 2. Treffer leistete der Ostschweizer die Vorarbeit. Für den emotionalsten Moment sorgte mit Christian Eriksen aber ein Brentford-Akteur. Der Däne gab 8 Monate nach seinem Zusammenbruch an der EM sein Comeback. Manchester United kam zuhause gegen Watford indes nicht über ein torloses Remis hinaus, Stadtrivale und Leader ManCity (1:0 bei Everton dank Phil Foden) sicherte sich hingegen spät einen Sieg.

Italien: Zakaria verletzt sich bei Juventus-Sieg

Der Ausflug von Juventus in die Toskana endet mit gemischten Gefühlen. Zwar gewannen die Turiner mitunter dank einer Doublette von Dusan Vlahovic beim 3:2 in Empoli glücklich 3 Punkte, verloren dabei aber Denis Zakaria. Der Schweizer verletzte sich in einem Zweikampf an den Adduktoren und musste nach 37 Minuten ausgewechselt werden.

Spanien: Madrider Klubs im Gleichschritt

Leader Real Madrid besiegte Rayo Vallecano mit 1:0. Den goldenen Treffer im Stadtduell markierte Karim Benzema in der 83. Minute. Der Aufsteiger bot dem Favoriten dabei lange Zeit Paroli und musste sich zum Schluss vorwerfen lassen, die eigenen Chancen nicht verwertet zu haben. Die «Königlichen» hingegen sicherten sich die 3 Punkte dank ihrer Kaltblütigkeit – Benzemas Torschuss war Reals einziger in der gesamten 2. Halbzeit. Mit Atletico Madrid (2:0 gegen Celta Vigo) feierte auch der zweite Grossklub Madrids einen Vollerfolg. Beide Tore für das Team von Diego Simeone erzielte Renan Lodi nach Vorarbeit von Geoffrey Kondogbia.

Frankreich: PSG siegt nach Fehlstart

Ein überragender Kylian Mbappé sollte Paris St-Germain im Heimspiel gegen Saint-Etienne vor einer Blösse bewahren. Mit einem Doppelpack (42./47.) kurz vor und nach dem Seitenwechsel korrigierte er im Alleingang den Fehlstart der Hauptstädter, die nach einer Viertelstunde und einer Unachtsamkeit in der Abwehr in Rückstand geraten waren. Seine Leistung kürte Mbappé in der 52. Minute, als er mit der Flanke auf Danilo Pereira das 3:1 und damit den späteren Endstand einleitete.