Premier League: Schär trifft doppelt

Fabian Schär bestreitet seine 6. Saison in der Premier League. In den vorangegangenen 5 Spielzeiten für Newcastle United traf der Verteidiger in der Meisterschaft immer mindestens einmal. In der Saison 2023/24 wollte es für Schär bislang jedoch nicht klappen mit einem Liga-Treffer. Doch das änderte sich beim 3:1-Auswärtssieg bei Aston Villa. Schär stand in der 32. und 36. Minute im Anschluss an einen Eckball zweimal richtig und netzte für die «Magpies» ein. Für den Natispieler, der seinen Vertrag in Newcastle vor 3 Wochen bis 2025 verlängert hatte, waren es die Tore Nummer 11 und 12 in seiner Premier-League-Karriere und der 2. Doppelpack. Am 19. Januar 2019 hatte Schär gegen Cardiff ebenfalls doppelt getroffen.

DFB-Pokal: Düsseldorf im Halbfinal

In einem verrückten Viertelfinal zog Düsseldorf bei St. Pauli im Penaltyschiessen in den Halbfinal ein. Im Duell zweier Zweitligisten kassierte Düsseldorf in der 120. Minute den Ausgleich zum 2:2. Im Elfmeter-Krimi waren die Vorteile zuerst bei den Hamburgern. Doch dann hielt Florian Kastenmeier gleich 2 Versuche und danach machte Christos Szolis mit einem «Panenka» alles klar.