Legende: Bejubelt sein 20. Tor für Newcastle Fabian Schär. imago images/Every Sceond Media

Premier League: Newcastle feiert auch dank Schär Schützenfest

Newcastle United ist weiterhin auf Kurs Richtung Champions League. Auch dank einem Tor von Fabian Schär gewinnen die «Magpies» das Nachtragsspiel der Premier League gegen Crystal Palace mit 5:0. Der Schweizer Verteidiger traf tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+8) mit dem Kopf zum 4:0. Für den 33-jährigen Verteidiger war es das 20. Tor für Newcastle. Zum zweiten Mal seit seinem Wechsel 2018 in die Stadt im Nordosten Englands könnte Schär nächste Saison mit Newcastle in der Champions League spielen. Mit fünf Punkten Reserve auf das sechstplatzierte Chelsea ist die Ausgangslage von Newcastle sechs Runden vor Schluss sehr gut.

Resultate