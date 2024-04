Per E-Mail teilen

Legende: Bejubelte seinen 4. Saisontreffer Fabian Schär. Imago/Shutterstock

Premier League: Newcastle deklassiert Tottenham

Newcastle United hat im Kampf um die europäischen Plätze einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen Tottenham setzten sich die «Magpies» zuhause gleich mit 4:0 durch. Fabian Schär war dabei in der 87. Minute per Kopf erfolgreich und erzielte sein 4. Saisontor. Dank einem Doppelpack von Alexander Isak und einem Treffer von Anthony Gordon hatte das Heimteam zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3:0 geführt. An der Tabellenspitze erfüllte Manchester City die Pflicht mit Bravour. Die «Citizens» schickten Aufsteiger Luton Town mit einer 5:1-Packung nach Hause und übernehmen damit mindestens bis Sonntag wieder die Tabellenführung.

LaLiga: Real und Barcelona mit Pflichtsiegen

Die beiden Granden des spanischen Fussballs gehen im Gleichschritt an der Spitze vorweg. Real Madrid legte mit einem glanzlosen 1:0-Sieg auf Mallorca vor, Aurélien Tchouaméni traf kurz nach der Pause. Der FC Barcelona zog nur wenige Stunden später beim Tabellen-18. Cadiz mit einem 1:0 nach, Schütze des einzigen Treffers war Joao Felix (38.). Barcelonas Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid beträgt weiterhin 8 Punkte, derweil der Vorsprung auf Girona auf 5 Zähler anwuchs. Girona hatte am Nachmittag bei Atletico Madrid mit 1:3 verloren.

Serie A: Keine Tore bei Bologna und beim Turiner Derby

Bologna kam im Heimspiel gegen Monza nicht über ein 0:0 hinaus. Es ist die zweite Nullnummer Bolognas in Serie. Die Mannschaft von Thiago Motta hat nun seit 413 Minuten keinen Gegentreffer mehr bekommen. Remo Freuler und Michel Aebischer spielten durch, Dan Ndoye wurde eingewechselt (62.) und später noch verwarnt (90.+4). Das Turiner Derby ging ebenfalls torlos über die Bühne.

Ligue 1: Toulouse ohne Sierro siegreich

Toulouse musste am Samstagabend auf Vincent Sierro verzichten. Der Captain fehlte beim 2:1-Auswärtssieg gegen Rennes gesperrt im Aufgebot der «Violets». Ein anderer Schweizer durfte dafür mittun: Fabian Rieder wurde bereits in der 1. Halbzeit eingewechselt, als das Skore bereits 2:1 für die Gäste lautete.