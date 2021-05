Deutschland: Hertha gewinnt auf Schalke

Hertha BSC hat das Nachholspiel des 31. Spieltags gegen Schalke mit 2:1 gewonnen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die «Alte Dame» drehte dabei einen frühen Rückstand und springt auf Platz 13 – mit 3 Punkten Reserve auf den Barrage-Platz.

England: Chelsea unterliegt Arsenal

Champions-League-Finalist Chelsea ist in der Premier League gestolpert. Im Londoner Stadtduell zogen die «Blues» gegen Arsenal mit 0:1 den Kürzeren und fielen mit weiter 64 Punkten hinter Leicester City (66) auf Platz 4 zurück. Emile Smith Rowe (16.) erzielte früh das Tor des Tages für die «Gunners», bei denen Granit Xhaka verletzt fehlte.

Spanien: Atletico bringt Real unter Zugzwang

Atletico Madrid hat weiter grosse Chancen auf den ersten Meistertitel in Spanien seit 9 Jahren. In der 36. Runde siegten die «Colchoneros» zu Hause gegen San Sebastian 2:1. Atletico führt weiterhin 2 Verlustpunkte vor dem Stadtrivalen Real, der am Donnerstagabend auswärts gegen das zehntplatzierte Granada antritt und unbedingt einen Sieg braucht, um weiter reelle Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung zu haben.