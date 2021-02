England: ManUnited egalisiert Tore-Rekord

Der Schweizer U21-Internationale Alexandre Jankewitz erlebte einen Abend zum Vergessen: Gegen ManUnited gehörte der 19-Jährige bei Southampton erstmals zur Startformation – und sah nach 79 Sekunden für ein brutales Foul die rote Karte. Für die «Saints» kam es knüppeldick: Die United siegte 9:0 und egalisiert damit den eigenen Rekord (1995) und jenen von Leicester (2019).

Für Manchester waren 7 verschiedene Schützen erfolgreich, nur Anthony Martial traf doppelt. Zudem unterlief Jan Bednarek ein Eigentor.

England: 2 Traumtore bei «Wolves»-Sieg gegen Arsenal

Arsenals Aufholjagd in der Premier League ist ins Stocken geraten. Nach zuletzt 7 Spielen ohne Niederlage setzte es für das Team mit Granit Xhaka eine 1:2-Niederlage bei Wolverhampton ab. Dazu beigetragen hatten auch die Platzverweise gegen David Luiz (45.+3/Notbremse) und Goalie Bernd Leno (72./Handspiel). Die «Gunners» waren nach einem magistralen Dribbling und einem feinen Schlenzer von Nicolas Pépé in Führung gegangen (32.), doch Ruben Neves per Penalty (45.+5) und João Moutinho mit einem traumhaften Distanzschuss (49.) drehten die Partie.