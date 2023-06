Legende: Behauptet sich in extremis Celta Vigoas Haris Seferovic gegen Barças Frenkie de Jong. Keystone/AP/Lalo R. Villar

LaLiga: Celta Vigo düpiert Meister Barça

Celta Vigo schaffte auf souveräne Art und Weise den Klassenerhalt: Die Galizier gewannen gegen Barcelona 2:1. Beide Tore erzielte der 21-jährige Gabri Veiga (42./65.), der frischgebackene spanische Meister Barça konnte durch Ansu Fati nur noch verkürzen (79.). Eine Minute vor dem Anschlusstor wurde Haris Seferovic bei Celta ausgewechselt. Als dritter Absteiger in Spanien steht derweil Valladolid (0:0 gegen Getafe) fest.

Real Madrid kam im letzten Spiel von Karim Benzema zu Hause gegen Athletic Bilbao nicht über ein 1:1 hinaus, verteidigte aber trotzdem Rang 2. Oihan Sancet schoss die Gäste kurz nach der Pause in Führung, doch ausgerechnet Benzema glich bei seiner Dernière per Foulelfmeter aus (72.) und wurde wenige Momente später ausgewechselt. Real hatte zuvor verkündet, dass Benzema den Verein nach 14 Jahren verlassen wird.

Serie A: Verona steigt ab, Juve doch noch europäisch

Hellas Verona muss den Gang in die Serie B antreten, im letzten Saisonspiel gab's ein 1:3 bei Milan. Roma (2:1 gegen Spezia) und Juventus (1:0 in Udinese) siegten zum Abschluss und sicherten sich die letzten beiden europäischen Plätze in Italien.