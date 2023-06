Legende: Karim Benzema Sein Name ist untrennbar mit Real Madrids jüngster Goldenen Ära verbunden. Keystone/EPA/Rodrigo Jimenez

LaLiga: Benzema verabschiedet sich aus Madrid

14 Jahre lang stürmte er für Real Madrid, holte dabei nicht weniger als 25 Titel und erzielte in 647 Einsätzen 353 Tore: Karim Benzema. Nun setzt der französische Stürmerstar einer veritablen Ära ein Ende, wie der Klub am Sonntag vermeldete. Über den Abschied des aktuellen Ballon d'Or-Gewinners war schon lange gemunkelt worden. Der 35-Jährige soll seine Karriere Gerüchten zufolge in Saudi-Arabien vergolden lassen. Die «Blancos», mit denen er je 5 Mal Champions League und Klub-WM gewann, schrieben in ihrem Communiqué: «Real Madrid möchte dem Mann, der schon jetzt eine unserer grössten Legenden ist, seine Dankbarkeit und Zuneigung zeigen.» Am Samstag steigt im Bernabeu-Stadion das letzte Heimspiel der Saison (gegen Bilbao). Am Dienstag soll eine grosse Ehrung für Benzema folgen.