Legende: Reihte sich unter die Torschützen Haris Seferovic. Keystone

Portugal: Seferovic trifft bei Kantersieg

Haris Seferovic konnte sich beim 7:1-Sieg von Benfica Lissabon gegen Maritimo Funchal in die Torschützenliste eintragen lassen. Der Schweizer Internationale, der in der 77. Minute eingewechselt wurde, sorgte in der 91. Minute für den Schlussstand, nachdem er bereits das 6:1 vorbereitet hatte.

Italien: Napoli bezwingt Milan

In der Serie A hat Napoli das Verfolgerduell gegen die AC Milan mit 1:0 gewonnen. Den einzigen Treffer erzielte Eljif Elmas bereits in der 5. Minute. Dank dem Sieg schliesst Napoli zu Milan auf. Das Duo liegt 4 Punkte hinter Spitzenreiter Inter.

Spanien: Real mit Nullnummer

Leader Real Madrid ist in La Liga gegen den Tabellenvorletzten Cadiz im Bernabeu nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Der Vorsprung der «Königlichen» auf den ersten Verfolger Sevilla beträgt nach 18 Spieltagen 6 Punkte.

Deutschland: Freiburg überwintert auf Platz 3

Leverkusen mit Trainer Gerardo Seoane hat zum Abschluss der Vorrunde einen weiteren Dämpfer erlitten. Bayer verlor in Freiburg 1:2 und musste die Breisgauer vorbeiziehen lassen. Das Team von Christian Streich wird damit auf dem 3. Platz überwintern.

Audio Seoane: «Sind nicht gut ins Spiel gestartet» (ARD/Kira Ruthkowski) 02:06 min abspielen. Laufzeit 02:06 Minuten.