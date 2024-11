Legende: Annäherung Berat Djimsiti (Atalanta) und Napolis Pasquale Mazzocchi. Imago/La Presse

Serie A: Napoli taucht gegen Djimsitis Atalanta

Serie-A-Leader Napoli hat im Spitzenspiel gegen Atalanta Bergamo eine empfindliche 0:3-Heimniederlage eingezogen. Überragender Akteur der Gäste, bei denen der gebürtige Zürcher Berat Djimsiti in der Abwehr durchspielte, war Ademola Lookman. Der Nigerianer erzielte die ersten beiden Treffer, Mateo Retegui erhöhte in der Nachspielzeit. Nach zuletzt 9 Spielen ohne Niederlage kassierte Napoli die 2. Saisonpleite. Inter kann am Sonntagabend bis auf einen Punkt an die Süditaliener heranrücken.