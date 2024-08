Legende: Ragten heraus Noni Madueke (links) und Cole Palmer (Mitte). Keystone/Nicky Potts

Premier League: Chelsea in Torlaune

Chelsea hat zwischen den beiden Europacup-Duellen mit Servette in der 2. Runde der Premier League ein spektakuläres 6:2 in Wolverhampton gefeiert. Der bei PSV Eindhoven zum Profi gereifte Noni Madueke sorgte nach der Pause mit drei Toren zwischen der 49. und 63. Minute für die Differenz vom 2:2 zum 5:2. Cole Palmer, der vor der Pause das 2:1 erzielt hatte, lieferte alle drei Vorlagen zum Hattrick von Madueke. Rückkehrer Joao Felix traf zum Endstand. Chelsea spielt am Donnerstag bei Servette um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Das Hinspiel gewannen die Londoner mit 2:0.

05:23 Video Archiv: Servette verlässt Stamford Bridge mit 0:2-Hypothek Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 23 Sekunden.

LaLiga: Real feiert Pflichtsieg

Real Madrid hat gegen Valladolid (mit Eray Cömert) einen 3:0-Heimsieg gefeiert. Der Uruguayer Federico Valverde eröffnete das Skore mit einem Freistoss in der 50. Minute. In der Schlussphase waren Brahim Diaz und der 18-jährige Endrick für die weiteren Tore verantwortlich. Der brasilianische Teenager traf bei seinem ersten Einsatz für Real nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung. Kylian Mbappé blieb blass und agierte glücklos. Der Franzose muss weiter auf seinen ersten Treffer in der spanischen Meisterschaft warten.