Frankreich: Shaqiri trifft erstmals für Lyon

Xherdan Shaqiri hat sein 1. Tor in der Ligue 1 erzielt. Der Schweizer traf beim 3:1-Sieg gegen Troyes zum Ausgleich. Der Basler dribbelte sich kurz nach der Pause auf der rechten Seite frei und traf aus spitzem Winkel. Damit gelang Shaqiri in seinem 4. Einsatz für Lyon der 2. Skorerpunkt, nachdem er zuvor im Spiel gegen Strasbourg schon einen Treffer vorbereitet hatte.

Frankreich: Kein Sieger zwischen Petkovic und Omlin

Im Duell zwischen dem von Vladimir Petkovic trainierten Bordeaux und Montpellier mit Jonas Omlin im Tor gab es keinen Sieger. Samuel Kalu sicherte Bordeaux mit dem 3:3 in der 85. Minute einen Punkt. Leader PSG setzte sich dank eines Treffers von Achraf Hakimi in der 95. Minute mit 2:1 gegen Metz durch.

Italien: Siegpremiere für Juve

Juventus hat mit Mühe den 1. Saisonsieg in der Serie A geholt. Bei Spezia Calcio gewann das Team von Massimiliano Allegri 3:2, zuvor hatte es 2 Punkte aus 4 Spielen gegeben. Damit verhinderte der Rekordmeister einen Negativrekord. Nur einmal hatte Juve in seiner Klubgeschichte in den ersten 5 Spielen keinen Sieg geholt: 1955/56. Damals gewann die «Alte Dame» erstmals am 8. Spieltag.