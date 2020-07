Legende: Kam nach langer Zeit wieder zum Einsatz Xherdan Shaqiri. Getty Images

England: Arsenal schlägt Liverpool

Arsenal hat in der drittletzten Runde der Premier League einen 2:1-Heimsieg gegen Liverpool gefeiert. Für den souveränen Meister war es im 36. Spiel der Meisterschaft erst die 3. Niederlage (nebst drei Unentschieden). Sadio Mané brachte das Klopp-Team zwar früh in Führung, Alexandre Lacazette und der 20-jährige Reiss Nelson wendeten das Blatt aber noch vor der Pause. Granit Xhaka spielte bei Arsenal durch. Bei Liverpool kam Xherdan Shaqiri ab der 83. Minute zu seinem ersten Einsatz seit dem 11. Januar.

Italien: Juventus lässt erneut Federn

In der Serie A hat Leader Juventus Turin bei Sassuolo gepatzt und nur 3:3 gespielt. Damit könnte Inter Mailand am Donnerstag bis auf 6 Punkte an die «Alte Dame» heranrücken. Zu spielen sind noch 5 Runden.

Portugal: Porto zum 29. Mal Meister

Der FC Porto steht 2 Runden vor Schluss als portugiesischer Meister fest. Die Mannschaft aus dem Nordwesten des Landes liegt nach dem 2:0-Heimsieg gegen Sporting Lissabon 8 Punkte vor Titelverteidiger Benfica Lissabon mit dem Schweizer Internationalen Haris Seferovic. Porto sicherte sich seinen insgesamt 29. Meistertitel.