England: Shaqiri kommt und liefert Vorlage

Anders als beim Champions-League-Auftritt gegen Midtjylland durfte Xherdan Shaqiri in der Meisterschaft gegen West Ham nicht von Beginn weg auf dem Platz stehen. Was aber gleich war: Der Schweizer leitete letztendlich wieder den Siegtreffer ein. In der 70. Minute eingewechselt, steckte er eine Viertelstunde später durch die Beine eines Gegenspielers auf Diogo Jota durch, der das 2:1 erzielte. Pablo Fornals hatte West Ham früh in Führung gebracht (10.), Mohamed Salah glich per Penalty wieder aus (42.). Liverpool ist damit als Team mit den meisten Gegentoren der Premier League mindestens bis Sonntag Tabellenführer.

Nur mit viel Mühe hat sich Manchester City beim Abstiegskandidaten Sheffield United mit 1:0 durchgesetzt. Kyle Walker (28.) sicherte der Mannschaft von Pep Guardiola mit einem Schuss aus 20 Metern die 3 Punkte. Damit bleiben die «Citizens» in Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Chelsea kam bei Burnley zu einem ungefährdeten 3:0-Erfolg. Hakim Ziyech (26.), Kurt Zouma (63.) und Timo Werner (70.) trafen.

Italien: Freuler mit Vorlage

Remo Freuler hat beim 2:1-Auswärtssieg von Atalanta gegen Aufsteiger Crotone den letztendlich siegbringenden Treffer vorbereitet. Hellwach fing er einen Pass des gegnerischen Torhüters in der Mitte ab, schaltete blitzschnell um und lieferte Luis Muriel die Vorlage zu seinem 2. Treffer.

Spanien: Real ungefährdet

Real Madrid kam zuhause gegen Aufsteiger Huesca zu einem ungefährdeten 4:1-Erfolg. Eden Hazard eröffnete das Skore mit einem herrlichen Weitschuss (40.). Es war der erste Real-Treffer des Belgiers seit über einem Jahr. Die weiteren Torschützen des Heimteams waren Karim Benzema (2x) und Federico Valverde. Barcelona hingegen kommt weiterhin nicht in Fahrt. Beim 1:1 bei Alaves benötigten die Katalanen eine gelb-rote Karte der Hausherren und eine Portion Glück beim Ausgleich, um zu punkten. Das Barça-Tor schoss Antoine Griezmann.