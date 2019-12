Mehr aus dieser Rubrik

Niederlande: Amsterdam verliert erstmals

Die beeindruckende Serie des niederländischen Meisters Ajax Amsterdam in der Eredivisie ist gerissen. Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag kassierte beim 0:2 gegen Willem II im 16. Spiel die 1. Saisonniederlage. Ajax steht dennoch mit 41 Punkten an der Spitze, AZ Alkmaar (35) kann am Samstag verkürzen. Amsterdam blieb erstmals in dieser Spielzeit ohne eigenen Treffer.

Italien: Remis für Inter

Inter Mailand droht bereits wieder der Verlust der Tabellenführung. Die Mailänder kamen im Spitzenspiel der 15. Runde gegen die AS Roma trotz klarem Chancenplus nur zu einem 0:0. Damit endete die Serie von 5 Siegen. Das Team von Antonio Conte war im San Siro das klar bessere Team, ein Treffer wollte dem Leader aber nicht gelingen. Damit kann Juventus Inter wieder an der Spitze ablösen.

Resultate Serie A

Kroatien: Gavranovic mit 3. Saisontor

Mario Gavranovic war der Matchwinner beim 1:0-Sieg von Dinamo Zagreb gegen NK Varazdin. Der Schweizer Internationale schoss in der 78. Minute den Siegtreffer für den souveränen Tabellenführer, nachdem er nach einer Stunde eingewechselt worden war. Für Gavranovic war es das 3. Tor in der laufenden Saison.