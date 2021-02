Legende: Lässt gegen Celta Vigo Punkte liegen Luis Suarez mit Atletico Madrid. imago images

Spanien: Atletico Madrid nur mit Remis

Atletico Madrid hat es verpasst, den Vorsprung in der Primera Division auf 10 Punkte auszubauen. Nach 8 Siegen in Serie liessen die Madrilenen beim 2:2 gegen Celta Vigo wieder einmal Punkte liegen. Nachdem Luis Suarez mit seinen Saisontoren 15 und 16 einen 0:1-Rückstand gedreht hatte, erzielte Facundo Ferreyra in der 89. Minute den Last-Minute-Ausgleich für die Galicier. Damit hat Atletico nun 8 Punkte Vorsprung auf Barcelona und Real Madrid, die je ein Spiel mehr ausgetragen haben.

Resultate Primera Division

England: Leeds überholt Arsenal

In der 23. Runde der Premier League hat Aufsteiger Leeds United gegen Crystal Palace mit 2:0 gewonnen. Bereits in der 3. Minute schoss Harrison seine Farben in Front. Kurz nach der Pause doppelte Bamford nach. Leeds United hat dank dem Sieg Arsenal in der Tabelle überholt und liegt neu auf Platz 10.