Legende: Per Kopf zur Stelle Der zuletzt verletzte Darwin Nunez meldet sich bei Liverpool standesgemäss zurück. Imago/PA Images

Premier League: Minisieg für Liverpool in Nottingham

Liverpool hat sich mit Ach und Krach drei wichtige Punkte im englischen Meisterrennen gesichert. Der Leader gewann zum Auftakt der 26. Runde bei Nottingham Forest 1:0. Das Siegtor gelang dem eingewechselten Darwin Nunez, der aus einer Verletzung zurückkehrte, erst in der 9. Minute der Nachspielzeit. Die stark ersatzgeschwächten «Reds» bauen damit ihre Leaderposition aus. Die ärgsten Verfolger ManCity und Arsenal können am Sonntag respektive Montag nachlegen.

LaLiga: Nur 1 Punkt für Real Madrid

Real Madrid hat sich in der 27. Runde der LaLiga in Valencia mit einem 2:2 begnügen müssen. Vinicius Jr. brachte Real Madrid nach der Pause nach 0:2-Rückstand mit einem Doppelpack wieder zurück in die Partie. Jude Bellingham hätte in der 99. Minute fast noch den Siegtreffer erzielt, doch Schiedsrichter Jesus Manzano pfiff die Partie ab, während die letzte Flanke Richtung Kopf des Engländers flog – sehr zum Ärger der Spieler von Real Madrid. Die «Königlichen» liegen als souveräner Leader 7 Punkte vor dem ersten Verfolger Girona.