Legende: Übernahm als Captain Verantwortung Vincent Sierro. imago images/Panoramic

Ligue 1: Sierro trifft vom Punkt

Vincent Sierro hat Toulouse mit seinem allerersten Treffer in der Ligue 1 zum 1:0-Sieg gegen Metz geschossen. Der Schweizer, der als Captain auflief, verwertete in der 12. Minute einen Penalty zum einzigen Tor der Partie. Toulouse überholte durch den Dreier Gegner Metz und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf.

LaLiga: Girona gibt Punkte ab

Girona ist beim Gastspiel in Almeria nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Die Katalanen übernahmen damit zwar vorübergehend wieder die Tabellenführung von Real Madrid, haben aber bei einer Partie mehr nur einen Punkt Vorsprung. Real bestreitet am Sonntagabend in Riad den Supercup-Final gegen Barcelona.